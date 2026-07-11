Prefeitura apresenta projeto de aplicativo para diagnóstico da agricultura familiar em Rolim de Moura

Por ASSESSORIA

Publicada em 11/07/2026 às 08h00

A Prefeitura de Rolim de Moura apresentou, na manhã desta sexta-feira (10), no gabinete do prefeito Aldo Júlio, o projeto de desenvolvimento de um aplicativo que permitirá a realização do Diagnóstico da Agricultura Familiar do município. A ferramenta está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMAPLADEGE), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), atendendo a uma solicitação do chefe do Executivo Municipal.

O projeto foi apresentado pelos técnicos Luiz Antônio Rebolo e Paulo Strider, com a participação do secretário municipal de Planejamento, Rodnei Paes, e do secretário municipal de Agricultura, Uender Nogueira.

A proposta é realizar um levantamento detalhado da realidade social, econômica e produtiva dos agricultores familiares de Rolim de Moura, identificando quem são os produtores, onde estão localizados, quais atividades desenvolvem, suas potencialidades e os principais desafios enfrentados no dia a dia, como acesso à água, condições das estradas, assistência técnica, crédito rural e comercialização da produção.

O prefeito Aldo Júlio destacou que o diagnóstico será uma importante ferramenta para o planejamento da gestão municipal.

“Queremos conhecer a realidade de cada produtor rural para que a Prefeitura possa investir de forma cada vez mais eficiente. Esse levantamento permitirá direcionar políticas públicas, buscar novos recursos e fortalecer a agricultura familiar, que tem papel fundamental no desenvolvimento econômico de Rolim de Moura.”

Segundo o secretário de Planejamento, Rodnei Paes, o aplicativo foi desenvolvido para fornecer informações precisas que subsidiarão o planejamento das ações da administração municipal. Já o secretário de Agricultura, Uender Nogueira, ressaltou que o levantamento permitirá identificar as reais necessidades dos produtores e ampliar o atendimento ao setor rural.

As informações coletadas servirão de base para a elaboração de projetos, ampliação da assistência técnica e direcionamento de programas como o PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e outras políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar.

A expectativa é que o levantamento alcance a maior parte das propriedades rurais do município, garantindo um diagnóstico fiel da realidade do campo e permitindo que a Prefeitura desenvolva ações cada vez mais assertivas para impulsionar o desenvolvimento da agricultura familiar de Rolim de Moura.