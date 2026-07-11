Polícia prendem suspeito de praticar crime brutal em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 11/07/2026 às 09h00

A Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, em ação integrada com a Polícia Penal, prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira, 10 de Julho de 2026, R.A.J., investigado pela prática do homicídio que vitimou Maicon Douglas Ferreira Kanopp, de 36 anos. Pedreiro, ele morava no bairro São José e deixa dois filhos, de 3 e 12 anos.

O crime ocorreu por volta das 4h54, na cidade de Vilhena, conforme apurou as investigações da Polícia Civil e este é o décimo homicídio consumado na cidade.

A atuação conjunta teve início imediatamente após a comunicação dos fatos, registrada inicialmente pela Polícia Militar e depois reunida com à Polícia Civil e Polícia Penal.

Desde os primeiros instantes, equipes da DERCCV passaram a realizar diligências ininterruptas para esclarecer a dinâmica do crime, identificar a autoria e reunir elementos probatórios.

Durante as investigações, foram coletadas e analisadas imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local do homicídio.

O material permitiu reconstruir a movimentação da vítima e de pessoas que estiveram com ela momentos antes do crime, fornecendo importantes subsídios para o avanço da investigação.

Verificou-se, ainda, que a vítima fazia uso de tornozeleira eletrônica. Em razão dessa circunstância, a DERCCV solicitou apoio da Polícia Penal, responsável pelo monitoramento eletrônico, que disponibilizou informações sobre o trajeto percorrido pela vítima nas horas anteriores ao homicídio, bem como a identificação de monitorados que estiveram em sua companhia ou circularam nas imediações do local dos fatos.

A análise dos dados revelou que R.A.J. permaneceu na companhia da vítima pouco antes do crime.

Os registros também indicaram que o investigado esteve exatamente no local do homicídio e, logo após a ação criminosa, deslocou-se a pé até um terreno baldio localizado na rua 102-10.

Com base nessas informações, os policiais civis realizaram buscas no local indicado, onde localizaram uma faca quebrada, sem cabo, abandonada no terreno.

O objeto foi apreendido, preservando-se rigorosamente a cadeia de custódia, e encaminhado para os exames periciais, diante da possibilidade de ter sido utilizado na prática do crime.

No decorrer das diligências, também foi localizada uma bicicleta de cor rosa nas proximidades do local do homicídio. Posteriormente, o próprio investigado informou que o veículo pertencia à vítima.

A bicicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia para os procedimentos periciais. Com o conjunto de informações reunidas, as equipes intensificaram as buscas e localizaram R.A.J. no cruzamento da avenida Perimetral com a avenida 743.

Durante a abordagem, o investigado afirmou, inicialmente, que apenas teria presenciado o homicídio, atribuindo a autoria a um terceiro indivíduo.

Entretanto, não apresentou qualquer elemento que possibilitasse sua identificação ou localização.

Diante da convergência entre as imagens de monitoramento, os dados obtidos junto ao sistema de monitoramento eletrônico, os vestígios materiais arrecadados e os demais elementos informativos produzidos durante a investigação, a equipe policial constatou a existência de robustos indícios de autoria, efetuando a prisão em flagrante do investigado.

Já na sede da DERCCV, antes mesmo da formalização de seu interrogatório e de forma espontânea, R.A.J; alterou sua versão inicial e confessou informalmente a prática do homicídio, assumindo a autoria da morte de MAIKON DOUGLAS FERREIRA KANOPP.

A confissão mostrou-se compatível com os elementos probatórios já produzidos, especialmente com as imagens de vídeo monitoramento, os registros do monitoramento eletrônico e os vestígios materiais arrecadados durante as diligências, reforçando os indícios de autoria reunidos pela equipe de investigação.

O investigado foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente a motivação do crime e todas as circunstâncias que envolveram sua prática.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a pronta resposta aos crimes contra a vida, destacando a integração entre as forças de segurança como fator decisivo para a rápida identificação de autores, preservação de provas e responsabilização criminal, garantindo maior segurança à população.