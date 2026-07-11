Parceria entre Semias e Senar amplia oportunidades de aprendizagem para idosos no CCI de Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 11/07/2026 às 08h38

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Rondônia) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Velho, está promovendo curso gratuito para os usuários do Centro de Convivência do Idoso (CCI). A iniciativa fortalece as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, oferecendo oportunidades de aprendizado, inclusão social e desenvolvimento da autonomia.

A parceria teve início com a oferta do Programa Alfa Campo, voltado à alfabetização de pessoas que não tiveram acesso à educação na idade adequada ou desejam aperfeiçoar a leitura e a escrita. As aulas são realizadas no próprio CCI, em ambiente acolhedor e preparado para atender às necessidades dos participantes.

Além da alfabetização, os alunos desenvolvem conhecimentos de matemática básica e habilidades práticas para o cotidiano, como preenchimento de formulários, leitura de documentos e também recebem aulas de princípios de informática, aprendendo noções básicas de digitação, navegação na internet e utilização de ferramentas digitais. O conteúdo foi pensado para aproximar as pessoas idosas das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e oferecendo mais autonomia para realizar tarefas do dia a dia, como acessar serviços públicos, comunicar-se com familiares e buscar informações com segurança.

A senhora Raimunda Passos, aluna do curso, deu um depoimento emocionante: “Tenho 81 anos e estou estudando. Eu sei ler, mas não sabia escrever. Agora, graças a Deus, já estou escrevendo. Estamos com um professor maravilhoso, que tem muita paciência com os idosos. Sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de contar histórias e de aprender coisas novas. Agora, aprender a usar o computador está sendo muito bom para mim. Eu não sabia nem mexer nele. Agora já sei. Quero dizer a vocês que sou muito feliz por participar dessas aulas e aprender o que antes eu não sabia.”

Para o prefeito Léo Moraes, investir na educação e na valorização da pessoa idosa é investir em dignidade e inclusão.

“Nosso compromisso é construir uma Porto Velho cada vez mais humana e acolhedora para todas as gerações. Essa parceria com o Senar amplia as oportunidades para os nossos idosos, mostrando que nunca é tarde para aprender, conquistar autonomia e fortalecer a cidadania. A educação transforma vidas em qualquer fase da vida.”

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que a iniciativa reforça o papel do Centro de Convivência do Idoso como espaço de desenvolvimento, integração e promoção da qualidade de vida.

“Essa parceria representa um grande avanço para as políticas públicas voltadas à pessoa idosa. O CCI é um espaço de convivência, aprendizado e fortalecimento de vínculos, e a chegada dos cursos do Senar amplia ainda mais as oportunidades oferecidas aos nossos usuários. Estamos proporcionando conhecimento, inclusão e mais autonomia para quem tanto contribuiu com a construção da nossa cidade.”

“A parceria entre a Semias e o Senar deverá contemplar a realização de novos cursos e oficinas, ampliando as oportunidades de qualificação e desenvolvimento pessoal para as pessoas idosas atendidos pelo CCI. A proposta é oferecer capacitações que estimulem o aprendizado contínuo, a convivência social e o protagonismo da pessoa idosa, fortalecendo o envelhecimento ativo e saudável”, ressaltou a gerente do CCI, Sabrina Bianca.

Centro de Convivência do Idoso

Mantido pela Semias, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) é referência no atendimento à população idosa de Porto Velho. O espaço oferece atividades físicas, culturais, recreativas, oficinas, acompanhamento psicossocial e ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promovendo bem-estar, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. O CCI está localizado na avenida Amazonas,6888, bairro Tiradentes - Porto Velho.