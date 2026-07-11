O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (11)

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 11/07/2026 às 08h30

A Região Norte terá um sábado de muitas nuvens, com maior concentração de instabilidade sobre áreas da Amazônia. A previsão indica ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em diferentes pontos da região, enquanto o Tocantins permanece sob condições mais estáveis, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão é de muitas nuvens ao longo do dia, sem indicação de chuva. Em Palmas, os termômetros variam entre 20°C e 35°C.

No Pará, há possibilidade de chuva isolada em grande parte do território. Em Belém, a temperatura varia entre 24°C e 34°C, enquanto a instabilidade também alcança o nordeste paraense e áreas do arquipélago do Marajó.

No Amapá, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, especialmente sobre a faixa litorânea e o norte do estado. Em Macapá, a mínima será de 24°C e a máxima de 33°C.

Em Roraima, a instabilidade persiste, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diferentes áreas do estado. Na capital, Boa Vista, a temperatura varia entre 26°C e 31°C.

No Amazonas, a previsão também indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas em boa parte do estado. Em Manaus, os termômetros devem marcar entre 24°C e 32°C.

Em Rondônia, o tempo permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em diferentes regiões. Em Porto Velho, a mínima prevista é de 24°C, com máxima de 34°C.

No Acre, a previsão aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, principalmente nas regiões do Vale do Juruá e do Vale do Acre. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 20°C e 30°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).