Portal do Cadastro Único ficará indisponível no 11 de julho em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 11/07/2026 às 08h59

A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), informou que o Portal de Gestão do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível nos dias 10 e 11 de julho devido à realização de procedimentos técnicos relacionados à extração da base de dados do Govern

Segundo a administração municipal, a interrupção é necessária para garantir a atualização e a integridade das informações do sistema utilizado em todo o país. Durante esse período, não será possível realizar consultas, novos cadastros, atualizações cadastrais ou atendimentos que dependam do acesso ao Portal de Gestão do Cadastro Único.

A medida afeta diretamente os serviços prestados pelos setores responsáveis pelo Cadastro Único no município, uma vez que o sistema permanecerá inacessível durante os dois dias de manutenção. A orientação é para que os cidadãos que necessitem de atendimento relacionado ao Cadastro Único ou aos programas sociais vinculados à plataforma organizem seus atendimentos para antes da suspensão ou aguardem o retorno das atividades.

O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo Federal para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no Brasil, sendo utilizado como base para diversos programas sociais, entre eles o Programa Bolsa Família, além de benefícios como a Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Gás e outros programas federais, estaduais e municipais.

De acordo com a SEMAST, os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira, 13 de julho, quando o acesso ao sistema será restabelecido e os serviços voltarão a ser realizados normalmente.

A Prefeitura reforça que a indisponibilidade ocorre por determinação técnica relacionada aos procedimentos do Governo Federal e agradece a compreensão da população pelos eventuais transtornos durante o período de interrupção.