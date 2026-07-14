PL terá R$ 881 milhões para a campanha eleitoral, Sílvia Cristina já tem pré-candidatos a 1º e 2º suplentes, caminhoneiros querem Senado votando MP do Frete

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/07/2026 às 14h00

Senado – O encontro regional do PP e partidos federados em Ji-Paraná, no sábado (14), que lotou o auditório do Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, não foi somente para lançar a pré-candidatura da deputada federal Sílvia Cristina, que preside o partido no Estado, ao Senado. Sílvia, que foi a segunda mais bem votada (64.941 votos) nas eleições em 2022 também apresentou o primeiro e segundo suplentes, que estarão com ela em busca de uma das duas vagas ao Senado nas eleições gerais de outubro. O empresário do agronegócio do Cone Sul, Marcelo Lucas é o primeiro suplente, e Rodrigo Mariano, presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), que tem domicílio eleitoral em Porto Velho é o segundo suplente. Sílvia vota em Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado.

PL – O partido presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério, pré-candidato a governador, terá a maior fatia do Fundo Eleitoral, distribuído aos partidos em ano de eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão distribuídos R$ 4.9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para os 30 partidos legalizados à Justiça Eleitoral. O PL receberá R$ 881 milhões e o PT R$ 615 milhões. O terceiro da lista é o União, R$ 526 milhões. Cerca de 40% do FEFC será distribuído entre os três partidos. O repasse dos recursos está previsto na Lei das Eleições e leva em conta a divisão igualitária entre todos os partidos registrados no TSE, que levam 2% do total, mais 35% em relação aos votos obtidos na Câmara dos Deputados, mais 48% conforme o tamanho da bancada na Câmara (fusões e incorporações), além da cota de 15% pela bancada no Senado. Não será por falta de recursos financeiros que PL, PT e UB terão dificuldades na campanha.

Combustíveis – Desde segunda-feira (13), motoristas podem utilizar um aplicativo para avaliar a qualidade dos combustíveis comercializados nos postos distribuidores. Inclusive denunciar irregularidades. Foi lançada pela Agência Nacional do Petróleo. Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão que regulamenta e fiscaliza o marcado de combustíveis da produção até a comercialização final. A plataforma pode ser acessada pelo site da ANP, inclusive baixada para o celular. Pelo APP o consumidor pode buscar informações em postos próximos e navegar em mapa virtual. Os postos levam notas de zero a cinco de acordo com o histórico de fiscalizações da ANP nos últimos cinco anos, que avaliam a qualidade dos combustíveis, quantidade correta da litragem e a prática de preços abusivos. Quem tem intimidade com o celular, a maioria de a população, poderá fiscalizar melhor a quantidade e qualidade dos combustíveis, principalmente em Porto Velho, onde os preços diferenciam em centavos...

Caminhoneiros – Caminhoneiros autônomos iniciaram no domingo (12) paralisação nacional. O movimento é liderado pelo presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landin. Eles reivindicam maior fiscalização da Política Nacional de Pisos Mínimos do Frete pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, e punições para empresas que pagarem abaixo da tabela, criação de um piso salarial de R$ 5 mil e anistia das multas aplicadas a motoristas, que participaram de bloqueios. “Há duas semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votada e até agora nada”, disse Landin. Segundo ele, “a orientação é que você não saia para viajar para que a gente possa acompanhar até terça-feira (14) para ver se, de fato, vai entrar na pauta para votar”. A economia brasileira depende 64,8% do transporte terrestre. Uma paralisação de 20 dias praticamente para o País. A proposta está na pauta de votação do Senado para votar a MP do Frete.

Carlão – A coluna não é para assuntos sociais, mas hoje, um Amigo dá maior importância para a nossa vinda a Rondônia está de aniversário e merece um registro especial. Jornalista, pessoa fundamental para a fundação do jornal “Diário da Amazônia”, inaugurado em setembro de 93, na época um dos mais modernos do País, já computadores interligados, telefoto, ripe (fotolito de traço e retícula), cerca de 80 páginas aos domingos, além de cadernos especiais (social, regional, automobilismo, agricultura) em formato tabloide com 12 páginas cada, e uma equipe de jornalistas, fotografia, comercial, administrativo das mais competentes, que marcaram época na Amazônia. O aniversariante é o Grande Amigo e Mestre, Carlos Sperança Neto, o Carlão, que continua assinando a coluna Gente de Opinião no Diário e em vários órgãos de comunicação digital do Estado. Que Deus continue iluminando o Carlão, que tem em Cascavel os irmãos Regina e Alceu também jornalistas. Carlão também foi da maior importância na fundação do jornal “Estadão do Norte”, hoje extinto, do saudoso Mário Calixto.

Respigo

O deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), pré-candidato a vice-governador de Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho usou vídeo nas redes sociais para esclarecer boatos que circularam na última semana, de que ele teria desistido da pré-candidatura. “Desistir? Isso é fake news, sigo firme com fé em Deus e no trabalho”, disse +++ Nas disputas das eleições proporcionais a legislação eleitoral exige percentual de 30% das candidaturas de cada sexo nas disputas proporcionais e obriga a distribuição justa dos recursos de campanha. No caso das eleições de outubro deste ano, deputados federais, estaduais e distritais +++ A não observância da obrigatoriedade resultará em cassação de mandato. É o caso de vários vereadores que foram cassados, após as eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024 +++ A semifinal da Copa do Mundo começa hoje (14) com a França enfrentando a Espanha, às 14h. A seleção francesa tem um leve favoritismo, mas a Espanha vem com tudo +++ Quem perder ficará para a disputa do terceiro lugar +++ No outro jogo da semifinal, jogarão Inglaterra e Argentina, às 15h, na quarta-feira (15). Os dois vencedores disputarão no domingo (18) o título, e os perdedores se enfrentarão no sábado (17), às 15h, para saber que ocupará o terceiro lugar no pódio.