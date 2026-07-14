Com coragem para fazer direito, Silvia Cristina dá o primeiro passo rumo ao Senado

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 13h40

Com coragem para fazer direito e fazer sempre o melhor, Sílvia Cristina lançou sua pré-candidatura ao Senado, na noite do último sábado (11), no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, reunindo uma multidão de apoiadores e lideranças.

“Temos coragem para fazer direito, fazer sempre o melhor e compromisso com a nossa geasnte. Uma história construída para servir, com trabalho concreto e eu estou pronta para servir Rondônia”, afirmou.

Sílvia afirmou que não é fácil encarar uma pré-candidatura ao Senado. “Sou uma mulher negra, de origem simples e que sempre teve muitos desafios ao longo da vida.

Enfrentei um câncer, perdi uma mama e me elegi vereadora e depois deputada federal, quando muitos não acreditaram em mim. Mas, tenho coragem e a proteção de Deus na nossa caminhada e vamos para mais um desafio”, finalizou.