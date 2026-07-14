Prefeitura promove ação do Julho Amarelo no distrito de Bom Jesus na próxima quinta-feira (16)

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 14h19

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizará na próxima quinta-feira (16) uma ação alusiva ao Julho Amarelo na Unidade Básica de Saúde Júlia Rafael, localizada no distrito de Bom Jesus.

O atendimento acontecerá das 7h30 às 11h30 e contará com uma programação voltada à prevenção, conscientização e diagnóstico precoce das hepatites virais e das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Durante a ação, a equipe de saúde oferecerá orientações sobre o uso do autoteste de HIV, além da distribuição de kits contendo preservativos masculino e feminino, autotestes de HIV e materiais educativos com informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento.

O Julho Amarelo é uma campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento da doença. Ao longo de todo o mês, a Semusa desenvolverá uma programação especial, que inclui capacitações para os profissionais da rede municipal de saúde sobre o manejo dos testes rápidos, palestras educativas destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e outras ações de educação em saúde, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.