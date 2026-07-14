Alan Queiroz destaca ações para fortalecer agricultura familiar em Rondônia

Produtores rurais beneficiados pelas ações destinadas ao campo foram apresentados pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL) como demonstração dos resultados obtidos por meio de seu mandato.
Segundo o parlamentar, os recursos direcionados ao setor têm como objetivo ampliar as oportunidades, estimular o desenvolvimento e oferecer melhores condições de trabalho às famílias que vivem da produção rural.
Alan Queiroz afirmou que dar voz aos beneficiários é uma forma de apresentar os efeitos das iniciativas realizadas.
O deputado também declarou que continuará atuando para transformar recursos em resultados concretos e fortalecer a agricultura em Rondônia.
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