Alan Queiroz destaca ações para fortalecer agricultura familiar em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/07/2026 às 14h30

Produtores rurais beneficiados pelas ações destinadas ao campo foram apresentados pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL) como demonstração dos resultados obtidos por meio de seu mandato.

Segundo o parlamentar, os recursos direcionados ao setor têm como objetivo ampliar as oportunidades, estimular o desenvolvimento e oferecer melhores condições de trabalho às famílias que vivem da produção rural.

Alan Queiroz afirmou que dar voz aos beneficiários é uma forma de apresentar os efeitos das iniciativas realizadas.

O deputado também declarou que continuará atuando para transformar recursos em resultados concretos e fortalecer a agricultura em Rondônia.