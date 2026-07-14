Alan Queiroz destaca ações para fortalecer agricultura familiar em Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 14/07/2026 às 14h30
Nos acompanhe pelo Google News

Produtores rurais beneficiados pelas ações destinadas ao campo foram apresentados pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL) como demonstração dos resultados obtidos por meio de seu mandato.

Segundo o parlamentar, os recursos direcionados ao setor têm como objetivo ampliar as oportunidades, estimular o desenvolvimento e oferecer melhores condições de trabalho às famílias que vivem da produção rural.

Alan Queiroz afirmou que dar voz aos beneficiários é uma forma de apresentar os efeitos das iniciativas realizadas.

O deputado também declarou que continuará atuando para transformar recursos em resultados concretos e fortalecer a agricultura em Rondônia.

 

Alan Queiroz agricultura familiar produtores rurais agricultura em Rondônia Assembleia Legislativa de Rondônia desenvolvimento rural setor agrícola recursos para agricultura
Imprimir imprimir