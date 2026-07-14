Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 14h39

Sua jornada de emagrecimento saudável começa aqui! Você quer emagrecer de forma saudável, com orientação profissional e apoio durante todo o processo? Temos uma ótima notícia!

Estão abertas as inscrições para o 2º Grupo de Emagrecimento Saudável, realizado pelas nutricionistas do Programa de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante 3 meses, os participantes terão encontros semanais com acompanhamento e orientações para promover mudanças de hábitos de forma saudável e duradoura. Além do acompanhamento nutricional, o grupo contará com o apoio de diversos profissionais da saúde, oferecendo um cuidado completo para ajudar você a alcançar seus objetivos.

Este grupo é destinado a pessoas que nunca realizaram acompanhamento nutricional. As vagas são limitadas!

Se você deseja cuidar da sua saúde, melhorar sua qualidade de vida e iniciar sua jornada de emagrecimento com o suporte de uma equipe multiprofissional, faça sua inscrição na Secretaria Municipal de Saúde, no Setor de Nutrição, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação!