Prefeitura abre inscrições para Concurso Público da Educação com 107 vagas e cadastro de reserva

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 14h24

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que estão abertas, de 10 a 30 de julho de 2026, as inscrições para o Concurso Público nº 001/2026, destinado ao provimento de cargos efetivos do Magistério Público Municipal e à formação de cadastro de reserva.

O certame representa mais um importante investimento da Administração Municipal na valorização da educação pública, no fortalecimento da rede municipal de ensino e na ampliação do quadro de profissionais que atuarão na formação de crianças e estudantes do município.

Ao todo, estão sendo ofertadas 107 vagas, além de cadastro de reserva, distribuídas entre os seguintes cargos:

Professor de Educação Infantil – 69 vagas + Cadastro de Reserva;

Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 32 vagas + Cadastro de Reserva;

Professor Intérprete de Libras – 3 vagas + Cadastro de Reserva;

Professor de Braille – 3 vagas + Cadastro de Reserva.

As vagas contemplam atuação na zona urbana, zona rural e Distrito de Surpresa, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de forma gratuita, no período das 12h do dia 10 de julho até as 12h do dia 30 de julho de 2026, observado o horário oficial de Rondônia.

O processo seletivo utilizará como principal etapa classificatória a Prova Nacional Docente (PND), edições 2025 ou 2026, sendo obrigatória a apresentação do boletim oficial de desempenho. Também haverá Avaliação de Títulos, além dos procedimentos previstos para candidatos que concorrerem às vagas reservadas por ações afirmativas e pessoas com deficiência, conforme estabelecido no edital.

O concurso contempla políticas de inclusão e reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), candidatos negros, indígenas e quilombolas, em conformidade com a legislação vigente.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reforça que é fundamental que os candidatos leiam atentamente todas as regras previstas no edital, observando os requisitos para investidura, documentação exigida, cronograma e demais procedimentos do certame.

O edital completo e todas as informações oficiais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura.

– Link de inscrição: ACESSE AQUI