Comissão de Defesa Civil de Ji-Paraná participa de 2º Workshop de Gestão Integrada de Riscos e Desastres

Por Jairo Ardull

Publicada em 14/07/2026 às 14h16

Começou ontem (13) e vai até sexta-feira (17) o 2º Workshop de Gestão Integrada de Riscos e Desastres promovido pela Defesa Civil de Rondônia, Serviço Geológico do Brasil (SGB), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). O evento é realizado no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), campus Ji-Paraná.

O workshop, segundo os organizadores, reúne agentes das comissões de Defesa Civil de municípios da região central para uniformizar o conhecimento, trocar experiências bem-sucedidas, debater a implantação de novas tecnologias para preparar e reduzir os desastres naturais no estado de Rondônia.

“Todos os municípios de Rondônia devem ser preparados para os fenômenos das mudanças climáticas, sejam eles de seca severa ou inundações. Trata-se de uniformizar os protocolos de ações e agir preventivamente para atender a população diante de qualquer desastre natural”, reconheceu a coordenadora da Defesa Civil de Ji-Paraná, Meire Zanettin.

O secretário municipal de Planejamento, Renato Fuverki, afirmou que Ji-Paraná já adotou medidas preventivas, como planos de contingência, monitoramento constante do nível das águas dos [Machado e Urupá] pela Defesa Civil, campanhas de conscientização da população (principalmente ribeirinhas) e apoio integrado entre as secretarias e Corpo de Bombeiros.

Durante os cinco dias de evento, serão discutidas ações de resposta e assistência humanitária, procedimentos para solicitar recursos para desenvolver as atividades para atendimento e prestação de contas (conteúdo será desenvolvido por representantes da Defesa Civil de Rondônia).

Setorização de áreas de risco, cartas de sustentabilidade e metodologias aplicadas (pontos serão debatidos pelo SGB) e monitoramento hidrológico (SipamHidro), Painel de fogo, meteorologia aplicada e previsão de eventos extremos, estes temas serão analisados por representantes do Censipam.