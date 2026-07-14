Prefeitura de Pimenta Bueno abre inscrições para processo seletivo da Educação

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 14h28

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está com inscrições abertas para o Teste Seletivo Simplificado nº 05/2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atender às demandas da rede municipal de ensino.

O processo seletivo contempla vagas para os cargos de:

Cuidador de Crianças com Necessidades Especiais;

Professor de Educação Física;

Pedagogo;

Professor de Letras/Inglês.

As inscrições serão realizadas entre os dias 14 e 19 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial da Prefeitura.

Os interessados devem consultar o edital para verificar os requisitos, documentação exigida, cronograma e demais informações referentes ao processo seletivo.



Inscrições: 14 a 19 de julho

Inscreva-se em: https://pimentabueno.ro.gov.br/concursosView/?id=99