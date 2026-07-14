Prefeitura de Pimenta Bueno abre inscrições para processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está com inscrições abertas para o Teste Seletivo Simplificado nº 05/2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atender às demandas da rede municipal de ensino.
O processo seletivo contempla vagas para os cargos de:
Cuidador de Crianças com Necessidades Especiais;
Professor de Educação Física;
Pedagogo;
Professor de Letras/Inglês.
As inscrições serão realizadas entre os dias 14 e 19 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial da Prefeitura.
Os interessados devem consultar o edital para verificar os requisitos, documentação exigida, cronograma e demais informações referentes ao processo seletivo.
Inscrições: 14 a 19 de julho
Inscreva-se em: https://pimentabueno.ro.gov.br/concursosView/?id=99
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