O TEMPO E A TEMPERATURA: chuvas seguem concentradas no Norte do país nesta sexta-feira (31)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 31/07/2026 às 08h00

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira (31) indica manutenção das áreas de instabilidade sobre grande parte da Região Norte.



Os maiores volumes de chuva devem ocorrer no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e em áreas do norte do Pará. Nessas localidades, o céu permanece com muitas nuvens e há condições para pancadas de chuva ao longo do dia.



No Tocantins, o cenário é diferente. O predomínio é de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva significativa e com baixos índices de umidade relativa do ar durante a tarde, exigindo atenção para hidratação.



Em Belém, os termômetros variam entre 23°C e 32°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, a mínima é de 24°C e a máxima chega aos 35°C, com previsão de pancadas isoladas. Manaus terá temperaturas entre 26°C e 36°C, também com possibilidade de chuva passageira. Já em Palmas, o tempo permanece firme, com mínima de 23°C e máxima de 36°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).