Mulheres em busca das duas vagas ao Senado, prefeito de Cacoal correto ao prestar contas, Arom promove fórum dos municípios em Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/07/2026 às 14h00

Cacoal – O prefeito Tony Pablo Castro Chaves (PSD), que assumiu o cargo, após a renúncia de Adailton Fúria (PSD), que estava no segundo mandato seguido e já trabalha a pré-candidatura a governador, está recebendo críticas, porque apresentou o quadro real econômico-financeiro do município, após realizar levantamento geral sobre a situação. E a realidade de Cacoal não é a difundida pelo ex-prefeito. Acreditamos que o prefeito Tony agiu corretamente, pois o prefeito, hoje, é ele e também, quem responde e responderá pelos seus atos. Tony é o prefeito e tem condições de concorrer a um novo mandato em 2026, quando encerrará o atual, caso a legislação eleitoral não mude no próximo ano, e deve impor sua maneira de administrar. Não tem nenhuma obrigação de seguir o ex-prefeito, porque seu acesso ao cargo não é temporário, mas definitivo e tem sua equipe de trabalho.

Senado – No sábado (11), a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado e foi a segunda mais bem (64.941 votos) votada nas eleições gerais de 2022 estará lançando sua pré-candidatura para as eleições gerais de outubro, quando dentre os três senadores de Rondônia, dois estarão concluindo os mandatos. Confúcio Moura, presidente regional do MDB, à reeleição, e Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, a governador. Sílvia reunirá membros do seu partido e dos partidos aliados em Federação em um evento estadual, que promete mobilizar Ji-Paraná tendo como local o Clube Vera Cruz. “Contamos com a presença dos nossos amigos, apoiadores, lideranças, pré-candidatos que se juntem a nós nesse ato político que é muito importante para a nossa pré-candidatura”, argumenta Sílvia. O evento terá início às 18h.

Senado II – Aproveitando o gancho sobre o encontro de Sílvia Cristina em Ji-Paraná, a eleição às duas vagas ao Senado, exigirá enorme empenho dos pré-candidatos, pois temos vários nomes em condições de sucesso nas urnas. Além de Sílvia, não há como ignorar Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que busca mais um mandato. Ji-Paraná tem três pré-candidatos. O pecuarista Bruno (Bolsonaro) Scheid (PL) vem com apoio do ex-presidente, e do senador Marcos Rogério, pré-candidato a governador. Nunca disputou eleições, mas tem suporte político. O ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado, está inelegível, mas deverá lançar candidato pelo partido. O grupo de centro-direita comandado por Rogério tem além de Sílvia e Bruno, o deputado federal mais bem votado (85.596 votos) em 2022, Fernando Máximo (PL) que vem com sangue nos olhos em busca de uma das vagas de senador.

Senado III – Somente no bloco direitista temos três bons pré-candidatos, sendo dois de Ji-Paraná, mas a lista é maior. Mariana Carvalho (Republicanos), ex-deputada federal e ex-vereadora em Porto Velho também é pré-candidata. Caso o grupo de centro-direita consiga eleger os dois senadores, o segmento terá os três senadores no Congresso Nacional a partir de janeiro, pois já tem Jaime Bagattoli (PL), que superou Mariana nas eleições com pouco mais de 29 mil votos de diferença nas eleições de 2022. Mariana tem a concentração dos seus votos em Porto Velho, onde foi vereadora e obteve a maioria dos votos quando se elegeu deputada federal. As duas vagas ao Senado têm hoje dois, mas poderá ter três nomes de Ji-Paraná e dois de Porto Velho, além de Confúcio, de Ariquemes. Dentre eles, duas mulheres, que já provaram que são boas de votos com chances de ocuparem as vagas. O bom senso recomenda que é melhor aguardar as convenções partidárias, que iniciarão no próximo dia 20 e serão encerradas no dia 5 de agosto.

Fórum – A Associação dos Municípios de Rondônia-Arom promove o I Fórum de Integração, Gestão e Desenvolvimento no Teatro Banzeiros, em Porto Velho com inscrições gratuitas, evento que ocorrerá na terça-feira (14). O fórum tem parceria da Frente Municipalista de Rondônia (Cincero, Cisan e Cinderondônia) e apoio institucional e patrocínio do Sebrae-RO e tem como tem como lema “Unindo municípios, fortalecendo a gestão e impulsionando o desenvolvimento regional”. As inscrições estão abertas a prefeitos, vices, vereadores, secretários municipais, equipes técnicas, consórcios públicos, instituições parceiras. Estão na pauta apresentação de programas, projetos, serviços e experiências voltados ao fortalecimento da administração pública municipal, abrangendo temas como saúde, saneamento, desenvolvimento econômico, municipalismo, regularização fundiária, gestão de resíduos sólidos e inspeção municipal, entre outras iniciativas de interesse dos municípios.

Respigo

A Copa do Mundo de Futebol, após uma pausa na quarta-feira (8) retoma com tudo hoje (9). A França tem difícil missão contra Marrocos, uma das gratas surpresas da Copa +++ O jogo inicia às 16 horas, em Atlanta, no s Estados Unidos. A torcida de a maioria dos brasileiros é para Marrocos vencer +++ Já que o Brasil foi embora mais cedo. Uma tarefa nada fácil para o time marroquino, mas tem chances +++Polícia Federal (PF) e Ministério Público (MP) estiveram na manhã de hoje na Assembleia Legislativa-Ale. Busca e apreensão e mandados de prisão (dois) foram cumpridos pelos agentes da Lei +++ Também ocorreram ações em Ariquemes. Inclusive a apreensão de uma significativa quantidade em dinheiro +++ Durante este mês a Ale-RO está de recesso, mas funciona com equipes divididas em turnos na parte administrativa e gabinetes. Sessões só ocorrerão caso sejam convocadas extraordinárias pelo Poder Executivo. Na última semana do mês (27 a 31) estará fechada, inclusive ao público.