Deputado Edevaldo Neves visita Casa de Acolhimento do Idoso e reafirma compromisso com a terceira idade

Por Assessoria

Publicada em 09/07/2026 às 13h50

Cumprindo agenda em Ouro Preto do Oeste, o deputado estadual Edevaldo Neves visitou a Casa de Acolhimento do Idoso, onde conheceu de perto a estrutura da instituição, conversou com a equipe responsável e acompanhou o trabalho desenvolvido em prol dos idosos acolhidos.

Durante a visita, o parlamentar destacou a importância de investir em políticas públicas que garantam dignidade, respeito e qualidade de vida à população idosa. Edevaldo Neves ouviu as principais demandas da instituição e reafirmou seu compromisso em buscar apoio e recursos para fortalecer o atendimento oferecido.

“O cuidado com os nossos idosos deve ser uma prioridade. São pessoas que contribuíram com a construção da nossa sociedade e merecem todo o respeito, atenção e apoio do poder público”, ressaltou o deputado.

A visita reforça a atuação de Edevaldo Neves em diferentes regiões de Rondônia, mantendo diálogo com as instituições e trabalhando para ampliar investimentos em áreas essenciais, como assistência social, saúde e proteção à pessoa idosa.