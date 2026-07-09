Homem é esfaqueado após pedir água em residência no centro

Um homem foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira (09), na Rua Jaci-Paraná, região central em Porto Velho.
As primeiras informações dão conta que o indivíduo chegou pedindo socorro em uma casa, dizendo ter levado duas facada nas costas.
O homem disse que teria pedido água em uma residência nas proximidades, mas populares acharam que ele queria furtar, e acabou sendo atingido com dois golpes, em seguida saiu correndo.
A PM foi acionada e verificou que o homem ferido possui passagens pelo sistema prisional, e solicitaram o resgate para atendimento médico.
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