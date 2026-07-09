SINTERO realiza Encontro dos Aposentados em Pimenta Bueno

Por SINTERO

Publicada em 09/07/2026 às 14h13

No último sábado (04), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), por meio da Regional Apidiá, realizou o Encontro dos Aposentados, na cidade de Pimenta Bueno.

O evento, sediado no Rancho Country, reuniu aposentados e aposentadas em uma programação especialmente organizada para promover a integração, a valorização e o reconhecimento da relevante contribuição desses profissionais à história da educação pública e às conquistas da categoria.

A programação incluiu almoço de confraternização, sorteio de brindes e apresentação musical da cantora Samara Ayane, proporcionando momentos de celebração e convivência.

A atividade contou com a presença de membros da Diretoria do SINTERO e diretores das regionais Mamoré, Centro II e Cone Sul, fortalecendo o intercâmbio de experiências e os laços de união entre os participantes.

O Encontro dos Aposentados promoveu espaços de integração e reconhecimento, respeitando o legado daqueles que trabalharam duro pela educação pública de Rondônia e a consolidação do SINTERO como maior entidade sindical do estado.