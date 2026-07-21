Gisele Bündchen e família estão de férias na Polinésia Francesa

Por IG

Publicada em 21/07/2026 às 10h49

A modelo Gisele Bündchen compartilhou registros das férias que está passando com a família no Taiti, na Polinésia Francesa. Ela, o marido Joaquim Valente e os filhos Benjamin, Vivian e River apareceram nos registros curtindo muito o local.

Na legenda da foto, Gisele não poupou elogios as belezas naturais da Polinésia Francesa: "Que lugar especial!". As imagens mostram as paisagens com praias de areia bem branca, o mar azul e o contraste entre os verde da natureza. Ela também aproveitou muito a culinária local e os passeios.

Como sempre faz, Gisele não mostrou o rosto dos filhos para preservar a privacidade dos mais velhos e do pequeno.

Gisele e Joaquim se conheceram em Miami, logo após a modelo matricular o filho mais velho em aulas de Jiu-Jitsu na academia Valente Brothers. O local é administrado pelo atual marido e os irmãos dele. Os dois ficaram amigos e, depois da separação, a amizade se tornou um relacionamento.

A modelo e o professor de Jiu-Jitsu oficializaram o relacionamento em dezembro de 2025, alguns meses após o nascimento do primeiro filho do casal. Gisele já é mãe de duas crianças com Tom Brady.