Cuidadores e monitores escolares passam por capacitação profissional

Por Jairo Ardull

Publicada em 17/07/2026 às 09h04

Cerca de 250 servidores que atuam como cuidadores e monitores, na rede municipal de ensino de Ji-Paraná, passam por capacitação para atuar nas unidades escolares e no transporte de estudantes. A formação iniciou, na quarta-feira (15), no Auditório Leila Barreiros, e encerra amanhã (17).

De acordo com o secretário municipal de Educação, Robson Casula, apenas oferecer os serviços de cuidadores e monitores escolares, tanto nas escolas quanto no transporte de transporte de alunos, não preenche o padrão de atendimento determinado pelo prefeito Affonso Cândido (PL).

“Cuidadores e monitores são essenciais no processo educacional de inclusão que a Secretaria de Educação de Ji-Paraná [Semed] implantou, desde o começo do ano letivo. Esta formação de três dias, e outras virão, é para lembrá-los da importância deles nesta corrente que é oferecer um ensino de qualidade e inclusivo”, admitiu Robson Casula.

Na quarta-feira (15), o procurador do município, advogado Armando Reigota Filho, palestrou sobre os “Princípios constitucionais da administração pública [9h] e os Poderes e deveres do administrador público [10h30]”.

Na quinta-feira (16), o bullying (conjunto de agressões físicas, verbais, psicológicas ou virtuais (cyberbullying), feitas de forma intencional e repetitiva contra um indivíduo (estudantes) que não consegue se defender foi exposto, às 8h30, aos participantes por uma equipe de multiprofissionais da Semed.

Na palestra seguinte (9h15), “Comportamento diferentes; o que fazer na prática”, a psicóloga Débora Fernanda esclareceu aos colaboradores que “compreender o comportamento é o primeiro passo para transformar a realidade escolar”, que exige um olhar atento às necessidades individuais de cada aluno.

Para o superintendente de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Suptea), Ageu Lacerda, a Semed busca, continuamente, a capacitação dos servidores. Segundo ele, melhorar e ampliar a inclusão nas escolas de Ji-Paraná é uma das metas. “Esses estudantes pedem e necessitam de uma atenção especial, seja no transporte ou em sala de aula, por isso, estamos comprometidos em fazer com que eles [cuidadores e monitores] se sintam parte deste processo”, frisou.

Na sexta-feira (17), no encerramento, ocorrem as palestras sobre “Primeiros-socorros e Queimaduras”, que apresentam técnicas de avaliação e procedimentos para manter as vítimas seguras até a chegada de atendimento. A formação será apresentada por integrantes do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Ji-Paraná.