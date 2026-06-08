Zelensky chega a Londres para reunião com Starmer, Merz e Macron

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 08/06/2026 às 15h57

“O principal tema é a nossa defesa na guerra, uma cooperação mais ampla para a segurança de toda a Europa na área de defesa aérea e nossa visão compartilhada sobre as perspectivas diplomáticas”, afirmou, em uma publicação na rede social Facebook, acompanhada de um vídeo em que aparece desembarcando de um avião.

“Agradeço ao Reino Unido e a todos os nossos parceiros que, por meio de ações concretas, estão nos ajudando a fortalecer a proteção da vida e a aumentar a pressão sobre a Rússia por causa de sua invasão”, acrescentou o líder ucraniano na mesma publicação.

Zelensky está em Londres para se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.