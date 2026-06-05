União Europeia acusa Rússia de pressionar Armênia e libera ajuda

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 05/06/2026 às 15h13

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou nesta quinta-feira a Rússia de utilizar pressão econômica contra a Armênia por meio de restrições comerciais e regulatórias impostas ao país. Em resposta, a União Europeia anunciou um novo pacote de apoio financeiro de 50 milhões de euros para ajudar a economia armênia.

Em comunicado divulgado em Bruxelas, Von der Leyen afirmou ter conversado com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, sobre as medidas adotadas por Moscou.

"Isso não é nada menos do que coerção econômica e é inaceitável", declarou a presidente da Comissão Europeia.

Segundo ela, a Rússia estaria transformando as relações comerciais em uma ferramenta de pressão política ao manter restrições sobre produtos exportados pela Armênia.

"Ao prolongar as limitações às exportações armênias, Moscou está usando o comércio como instrumento de influência política", afirmou.

Além da ajuda financeira imediata, a União Europeia anunciou novas iniciativas para facilitar o acesso de produtos armênios ao mercado europeu. Entre as medidas previstas estão incentivos para o comércio de produtos agroalimentares e apoio específico a setores afetados pelas restrições russas, como o mercado de flores.

A iniciativa reforça a aproximação entre a União Europeia e a Armênia, intensificada após a realização da primeira cúpula oficial entre as duas partes, realizada em maio deste ano.

Von der Leyen também destacou que o Plano de Resiliência e Crescimento da União Europeia para a Armênia, em vigor desde 2024, já contribuiu para apoiar cerca de 7 mil empresas e gerar mais de 20 mil empregos no país.

Nos últimos meses, a Rússia adotou medidas que afetaram especialmente as exportações armênias de produtos agrícolas, flores e mercadorias perecíveis. As restrições incluem exigências sanitárias e fitossanitárias mais rígidas, aumento da fiscalização aduaneira e limitações seletivas à entrada de determinados produtos.

Para Bruxelas, as medidas representam uma tentativa de pressionar o governo armênio em meio ao fortalecimento das relações entre Yerevan e a União Europeia, movimento que tem gerado crescente desconforto em Moscou.