Trump é vaiado em jogo da final da NBA em Nova York durante hino nacional

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/06/2026 às 15h23

Donald Trump foi assobiado pelos adeptos no terceiro jogo da final da NBA - O presidente dos Estados Unidos esteve presente no terceiro jogo da final da NBA entre os San Antonio Spurs e os New York Knicks e acabou por ser assobiado pelos adeptos.

Donald Trump marcou presença no Madison Square Garden, em Nova York, depois de ter sido convidado para assistir ao terceiro jogo da final da NBA entre os San Antonio Spurs e os New York Knicks.

À semelhança do que aconteceu em outros eventos esportivos, o presidente dos Estados Unidos foi vaiado pelos torcedores durante o hino nacional, no momento em que apareceu nas telas do estádio.

As medidas de segurança no Madison Square Garden foram reforçadas e os torcedores não puderam assistir ao jogo no exterior, ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros jogos do playoff.

Com esta presença, Trump é o primeiro presidente dos EUA em exercício a assistir a um jogo da final da prestigiada liga de basquetebol norte-americana.

Vale destacar que o duelo terminou com uma derrota da equipe de Nova Iorque por 115-111 frente aos Spurs.