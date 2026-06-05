Trump diz que órgão de inteligência dos EUA é

Por G1

Publicada em 05/06/2026 às 15h09

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao jornal americano “Wall Street Journal” nesta sexta-feira (5) que quer que o diretor interino de Inteligência Nacional, Bill Pulte, inicie o processo de demitir um grande número de funcionários como parte de uma reestruturação na comunidade de inteligência dos EUA.

Trump disse ao jornal que orientou Pulte em particular e afirmou considerar o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional “desnecessário e/ou grande demais”.

"Gostaria de vê-lo menor. Acho que há muitas pessoas lá dentro que não deveriam estar lá", afirmou.

O órgão coordena as 18 agências que compõem a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA, serviço de espionagem externa do país, e a Agência de Segurança Nacional (NSA), responsável por interceptar comunicações estrangeiras e ajudar na defesa contra ataques cibernéticos.

Pulte foi nomeado por Trump nesta semana para ocupar interinamente o cargo de diretor de Inteligência Nacional. Ele substitui Tulsi Gabbard, que anunciou que deixaria o posto em 30 de junho. Antes de escolher Pulte, Trump havia dito que o vice de Gabbard, Aaron Lukas, assumiria a função de forma interina.

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Pulte é diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional e também preside as companhias hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. A escolha gerou críticas de parlamentares democratas e republicanos, que questionaram sua falta de experiência em segurança nacional.

Na quinta-feira (4), Trump afirmou que Pulte não será seu indicado permanente para o cargo. Segundo a Reuters, o presidente disse que a função de Pulte será temporária, enquanto a Casa Branca avalia outros nomes.