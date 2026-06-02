TRT-14 movimenta mais de R$ 10 milhões na Semana da Conciliação Trabalhista

Por TRT14

Publicada em 02/06/2026 às 11h43

O diálogo e a busca por soluções consensuais trouxeram resultados significativos para trabalhadores e trabalhadoras de Rondônia e Acre. Durante a 10ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada entre 25 e 29 de maio de 2026, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) homologou 354 acordos, que movimentaram R$10.250.909,03.



Coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), uma iniciativa mobilizada como 32 Varas do Trabalho, Gabinetes, Secretarias Unificadas, Cejuscs de 1° e 2° graus, o Núcleo de Justiça 4.0 e a Secretaria-Geral Judiciária. Ao todo, foram realizadas 1.264 audiências, beneficiando 5.249 pessoas.



No primeiro grau de jurisdição, foram realizadas 1.158 audiências, com 325 acordos homologados, totalizando R$ 7.480.758,47, com índice de conciliação de 28,06%. Já no segundo grau, ocorreram 106 audiências, resultando em 29 acordos homologados e R$ 2.941.619,12 conciliados, alcançando índice de 28% de conciliação.



Com o slogan “Um acordo muda o jogo”, a campanha nacional utilizou elementos do futebol para ilustrar como a conciliação pode transformar o rumo de uma disputa judicial, oferecendo resultados equilibrados e flexíveis para as partes.



Para o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, os números refletem o compromisso institucional com a pacificação social. "Os dados, fruto do comprometimento e da dedicação de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as), evidenciam que o TRT-14 atua na efetivação dos direitos trabalhistas. Seguindo o espírito da Copa do Mundo, nossas unidades judiciárias entraram em campo para mudar o jogo, priorizando o diálogo e a redução de conflitos", afirmou.



Abril Verde: foco na saúde e segurança



Além da mobilização nacional da conciliação, o TRT-14 realizou, entre os dias 27 e 30 de abril, a campanha “Abril Verde", voltada para processos sobre a saúde e segurança no trabalho. A ação resultou em 511 audiências e 98 acordos homologados, que movimentaram R$ 4.373.929,86 e beneficiaram 2.258 pessoas, resultando em índice geral de conciliação de 19,2%.



No primeiro grau, foram 457 audiências, com 85 acordos homologados e R$ 2.770.150,56 conciliados. No segundo grau, ocorreram 54 audiências, com 13 acordos que resultaram em R$ 1.603.779,30 movimentados.



Conciliar é possível durante todo o ano



A conciliação na Justiça do Trabalho não se restringe a semanas temáticas. As partes interessadas podem solicitar a inclusão de seus processos em pauta a qualquer momento, diretamente na Vara do Trabalho ou Cejuscs, por meio de seus advogados, ou entrando em contato com a Secretaria-Geral Judiciária pelo e-mail [email protected] ou telefone (69) 3218-6404 .



Processos ainda sem decisão definitiva ou em fase de recurso (no TRT-14 ou no TST) também podem ser conciliados. A medida reduz o tempo de tramitação e traz maior segurança jurídica aos envolvidos.



Para saber como solicitar a inclusão do seu processo na pauta de conciliação, acesse o Balcão Virtual do TRT-14.