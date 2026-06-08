Solidariedade em ação: estoques de sangue precisam de reforço em Rondônia

Por Jane Carvalho

Publicada em 08/06/2026 às 16h00

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) está realizando um chamamento à população de Porto Velho para reforçar os estoques de sangue dos tipos A-, B- e O-, que apresentam necessidade de reposição neste momento. A iniciativa busca garantir o atendimento de pacientes em situações de urgência e emergência, cirurgias, tratamentos contínuos e demais demandas da rede hospitalar. As doações podem ser realizadas na sede da instituição, localizada na Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Bairro Industrial, na Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados, das 7h15 às 12h.

A ação tem como objetivo ampliar o número de bolsas disponíveis para atender às necessidades da saúde pública em Rondônia. Vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a Fhemeron desempenha papel fundamental no abastecimento da Hemorrede Estadual, assegurando suporte às unidades hospitalares e contribuindo para a manutenção dos atendimentos em todo o estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da participação da população e dos investimentos realizados pelo governo para fortalecer a assistência à saúde. “Cada doação representa uma oportunidade de salvar vidas. O governo de Rondônia tem investido na estrutura da saúde pública e no fortalecimento da Hemorrede Estadual, mas a participação da sociedade é indispensável para garantir que os estoques permaneçam abastecidos e prontos para atender quem mais precisa.”

SOLIDARIEDADE QUE SALVA

O presidente da Fhemeron, Anilto Junior, ressaltou que a colaboração dos doadores é essencial para manter a segurança transfusional no estado. “Neste momento, os tipos sanguíneos A-, B- e O- necessitam de reposição com maior urgência. No entanto, todas as doações são importantes, pois ajudam a manter os estoques equilibrados e preparados para atender qualquer demanda que possa surgir.”

A doação de sangue é um gesto simples, seguro e capaz de beneficiar diversas pessoas. Uma única bolsa coletada pode contribuir para o tratamento de pacientes vítimas de acidentes, pessoas submetidas a cirurgias, pacientes oncológicos e indivíduos que dependem regularmente de transfusões sanguíneas para continuidade dos tratamentos.

COMO DOAR

A Fhemeron orienta que os interessados compareçam à sede da instituição, munidos de documento oficial com foto. A unidade realiza atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados, das 7h15 às 12h.

Para doar sangue é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

Pesar mais de 50 quilos;

Estar alimentado e hidratado (aguardar entre duas e três horas após o almoço);

Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior;

Não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Apresentar documento oficial com foto.