Sistemma utiliza GPS para monitorar rotas e acompanhar execução da coleta em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 04/06/2026 às 08h40

A Sistemma Serviços Urbanos utiliza sistema de GPS nos caminhões de coleta para acompanhar a execução das rotas em Porto Velho. A ferramenta permite verificar, em tempo real ou por meio de registros operacionais, os trajetos percorridos pelos veículos, os horários de passagem e o cumprimento da programação definida para cada região da cidade.

Na prática, o monitoramento funciona como uma ferramenta de apoio à gestão da coleta. Cada caminhão em operação segue uma rota previamente programada e o deslocamento é acompanhado pela coordenação operacional da empresa. Com isso, é possível identificar se o veículo passou pelo setor previsto, em qual horário o atendimento foi realizado e se houve alguma intercorrência durante o percurso.

Além do controle por GPS, a Sistemma mantém contato direto com motoristas, coletores, fiscais e supervisores de campo. Esse acompanhamento conjunto permite que a empresa avalie situações específicas, como aumento no volume de resíduos, pontos de descarte irregular, ruas com maior demanda ou locais onde há necessidade de reforço operacional.

O sistema também auxilia na verificação de reclamações encaminhadas pela população. Quando há questionamento sobre eventual falha na coleta em determinada rua ou setor, a empresa pode consultar o trajeto registrado pelo GPS e conferir se o caminhão passou pelo local, em qual horário ocorreu a passagem e se a demanda exige retorno da equipe, reforço de rota ou orientação sobre o horário correto de descarte.

Segundo a Sistemma, esse tipo de acompanhamento é importante porque a dinâmica da coleta urbana muda diariamente. Em algumas situações, o lixo é colocado na rua após a passagem do caminhão, o que pode gerar a impressão de que o serviço não foi realizado. Em outros casos, o volume de resíduos acima do habitual exige readequação da operação ou reforço em pontos específicos.

A partir dessas informações, a empresa consegue realizar ajustes na programação, reorganizar trajetos e ampliar o acompanhamento em regiões com maior demanda. Esse processo tem sido utilizado para dar mais controle à operação e melhorar a regularidade da coleta nos bairros, setores e distritos atendidos.

Recentemente, por exemplo, a Sistemma também realizou ajustes em rotas noturnas que antes eram alternadas e passaram a contar com atendimento diário em pontos como o Setor Pedrinhas, algumas ruas do Centro e o Setor Liberdade. A medida faz parte do processo de acompanhamento contínuo da demanda e adequação da operação conforme a realidade de cada região.

A empresa reforça que a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento da coleta. Respeitar os dias e horários de atendimento, acondicionar corretamente os resíduos e evitar o descarte irregular ajudam a manter a cidade mais limpa e facilitam o trabalho das equipes.

A Sistemma destaca ainda que segue atuando em alinhamento com a gestão municipal, com foco no monitoramento, na melhoria contínua e na regularidade dos serviços de limpeza urbana em Porto Velho.