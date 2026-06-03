SINTERO informa sobre o feriado de Corpus Christi

Por SINTERO

Publicada em 03/06/2026 às 14h07

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que, em razão do feriado de Corpus Christi no dia 4 de junho (quinta-feira) e do ponto facultativo na sexta-feira (5), não haverá expediente na sede administrativa, em Porto Velho, nem nas 11 regionais. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 8 de junho.

Na sede social de Porto Velho, o atendimento acontecerá normalmente nos dias de feriado e no final de semana.