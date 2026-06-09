SINTERO: Diário Oficial da União-DOU publica ata com novos enquadramentos de servidores

Por SINTERO

Publicada em 09/06/2026 às 11h44

Nesta segunda-feira (08) foi publicada a Ata nº 07/2026 de Reunião da Câmara de Julgamento de Rondônia da Comissão dos Ex-Territórios Federais, relacionadas à análise, processamento e julgamento de requerimentos de opção e no enquadramento dos servidores no quadro em extinção da Administração Pública Federal.

Na lista, constam processos deferidos, com necessidade de complementação de documentos, com recurso e concluídos por inércia.

A lista pode ser conferida aqui.