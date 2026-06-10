Sindicatos da educação se reúnem para debater demandas da categoria; encontro debateu pautas da reunião com o prefeito Léo Moraes

Por SINTERO

Publicada em 10/06/2026 às 14h09

Na manhã desta quarta-feira (10), na sede administrativa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), aconteceu uma reunião para deliberar sobre os próximos passos na luta pelos direitos dos profissionais em educação do município de Porto Velho.

O Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (SINPROF), o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho (SINDEPROF) e o SINTERO foram as entidades participantes.

No encontro, foram debatidas as pautas da reunião que aconteceu com o prefeito Léo Moraes na última terça-feira (9), que foram: o pagamento do piso instituído pelo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Velho e a retirada da categoria do decreto de contingenciamento na Lei Orçamentária Anual, a ser publicado.

Finalmente, após discussões entre as entidades, ficou decidido pela convocação de uma assembleia geral unificada no próximo dia 23 de junho, a partir das 15:30 horas. Pauta: informações e encaminhamentos da reunião com a administração municipal.

SINPROF, SINDEPROF e SINTERO se unem em defesa da valorização dos profissionais da educação, exigindo que a prefeitura de Porto Velho cumpra os deveres instituídos em lei com a categoria.