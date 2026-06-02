Por G1

Publicada em 02/06/2026 às 15h34

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a remarcação do jantar com os correspondentes credenciados na Casa Branca para o dia 24 de julho. O evento recebeu uma nova data após sido interrompido por tiros no dia 25 de abril, quando um homem armado tentou invadir o local.

"Em um sinal de força e coragem, acaba de ser anunciado que o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, que terminou de forma violenta e abrupta em 25 de abril, será remarcado para 24 de julho", disse Trump em uma rede social nesta terça-feira (2).

A Casa Branca anunciou a nova data também nesta terça-feira (2). O republicano afirmou, ainda, que foi convidado a discursar.

"Este anúncio é muito bom, pois não podemos permitir que lunáticos mudem nosso modo de vida, ou mesmo sua programação. Fui convidado por Weijia Jiang, presidente da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, e aceitei o convite para discursar. Não sei se farei as mesmas declarações desagradáveis, pelo menos no que diz respeito a certas pessoas, mas descobriremos em breve", afirmou.

Trump estava no evento, que é o encontro mais tradicional entre o presidente dos EUA e jornalistas e seria o primeiro da atual gestão do republicano, quando sons de tiros foram ouvidos do salão. Cinegrafistas que registravam o evento capturaram o barulho dos disparos.