Sílvia Cristina intensifica agenda pelo interior e recebe manifestações de apoio em diferentes regiões de Rondônia: “as ruas mostram”

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 13h50

A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina (PP), tem mantido uma agenda de visitas a municípios de diversas regiões de Rondônia, participando de encontros com lideranças locais, representantes de entidades e moradores.

Durante os compromissos realizados nas últimas semanas, a parlamentar tem registrado manifestações de apoio e reconhecimento por parte da população. Em diferentes cidades, moradores têm procurado Sílvia Cristina para cumprimentá-la, relatar demandas e destacar ações desenvolvidas ao longo de sua trajetória na vida pública.

A pré-candidata afirma que o contato direto com a população tem sido uma das principais características de sua atuação. Segundo ela, ouvir as necessidades das comunidades e acompanhar de perto a realidade dos municípios é fundamental para a construção de políticas públicas mais eficientes.

As demonstrações de carinho recebidas durante as visitas também refletem a proximidade construída ao longo dos anos de mandato. Em eventos, reuniões e agendas institucionais, a presença da parlamentar tem sido marcada pela participação ativa da população, que acompanha suas atividades e apresenta sugestões para diferentes áreas.

Para Sílvia Cristina, o diálogo permanente com a sociedade fortalece a representatividade e contribui para a busca de soluções para os desafios enfrentados pelos municípios rondonienses.

“Recebo com gratidão cada manifestação de apoio, cada palavra de incentivo e cada conversa que tenho com as pessoas. É esse contato direto que nos permite compreender melhor as necessidades da população e continuar trabalhando por Rondônia”, destacou.

A agenda da pré-candidata segue com visitas a novos municípios nas próximas semanas, dando continuidade às reuniões com lideranças e ao contato direto com a população em todas as regiões do Estado.