Servidor da Prefeitura de Vilhena morre em grave acidente na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 16/06/2026 às 08h30

Na noite desta segunda-feira, 15 de junho de 2026, um grave acidente de trânsito registrado na BR-364, em frente à Havan, no bairro Vila Operária, em Vilhena, terminou com a morte de um motociclista e deixou sua esposa gravemente ferida.

A equipe do Rota Policial News apurou e identificou a vítima fatal como um servidor da Prefeitura de Vilhena, bastante conhecido no município, como sendo Daniel Pereira de Carvalho, de 52 anos.

Ele conduzia uma motocicleta Honda CG Titan e tinha como passageira a própria esposa quando ocorreu a colisão envolvendo ainda um automóvel Volkswagen Gol e uma carreta Mercedes-Benz Axor.

Segundo informações obtidas no local, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate das vítimas e prestaram os primeiros atendimentos.

O motociclista sofreu múltiplas fraturas e diversos ferimentos de extrema gravidade. Apesar dos esforços das equipes de socorro, ele não resistiu e morreu em decorrência das lesões.

A mulher que estava na garupa foi encaminhada ao hospital em estado considerado grave, mas já não corre risco de morte e seu quadro seria estável. Muito abalada com a morte do esposo, ela segue recebendo atendimentos médicos e psicológicos.

A situação mobilizou equipes de emergência e causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho do casal.

De acordo com informações preliminares levantadas pela reportagem, o condutor do Volkswagen Gol, supostamente sob efeito de bebida alcoólica, teria abandonado o local logo após a colisão e tentado fugir pulando muros de residências nas proximidades.

Após um cerco realizado por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, ele acabou localizado e preso.

O motorista poderá responder por embriaguez ao volante, homicídio no trânsito com dolo eventual, quando o condutor assume o risco de provocar a morte e também por possível omissão de socorro. As acusações ainda serão analisadas pelas autoridades responsáveis pelo caso, como à Polícia Civil.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que irá apurar a dinâmica da colisão e identificar as circunstâncias exatas que levaram à tragédia.

Após a conclusão da perícia, o caso deverá ser encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde serão adotadas as medidas investigativas cabíveis.

Informações de testemunhas dão conta de que o motorista do carro seguia em alta velocidade, invadiu a contramão em tentativa de ultrapassagem a uma carreta, acertou a frente da carreta e na sequencia frontalmente a motocicleta, ocasião em que o motociclista acabou tendo as pernas esmagadas, a mão arrancada e traumatismo crânio-encefálico, chegando a ser socorrido em estado grave, mas vinto ao óbito ao dar entrada no pronto-socorro do Hospital Regional proveniente da gravidade dos ferimentos.

Uma informação de que sua esposa estaria em óbito, mas tal situaão e inverídica, apesar de seu estado de saúde e de choque com a morte do esposo.