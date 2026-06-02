Semana Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas mobiliza Rondônia com foco na prevenção

Por Eleni Caetano

Publicada em 02/06/2026 às 16h29

A prevenção às drogas continua sendo uma das principais ferramentas para proteger vidas, fortalecer famílias e promover um futuro mais seguro para crianças, adolescentes e jovens. Com esse propósito, o governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod) realiza, no período de 22 a 26 de junho, a 28ª Semana Nacional e a 6ª Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, mobilizando instituições públicas, privadas e a sociedade civil em ações de conscientização em todo o estado.

A programação contará com a participação das 10 Secretarias Executivas Regionais da Governadoria e de diversas instituições parceiras, alcançando os 52 municípios rondonienses de forma simultânea. A iniciativa busca ampliar o debate sobre prevenção, acolhimento, tratamento e reinserção social, fortalecendo a rede de proteção e enfrentamento às drogas em todas as regiões do estado.

Neste ano, a Semana Nacional e Estadual terá como tema “O Esporte é Vida”, em conformidade com a Lei Federal nº 13.840/2019, que institui a Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A proposta é incentivar a prática esportiva como instrumento de inclusão social, promoção da saúde e prevenção ao uso de substâncias psicoativas, especialmente entre crianças e adolescentes.

A atuação integrada entre governo de Rondônia, escolas, instituições e a sociedade civil unidos no combate às drogas

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação representa um importante movimento de conscientização e cuidado com a população. “A Semana de Políticas Públicas sobre Drogas é mais do que uma campanha, é um movimento de conscientização, prevenção e cuidado com a população, especialmente com os jovens. A atuação integrada entre governo, escolas, instituições e a sociedade civil demonstra que Rondônia está unida no combate às drogas”, ressaltou.

O presidente do Conepod, David Inácio, destacou que a realização da Semana Nacional e Estadual em todas as regiões reforça o compromisso do governo de Rondônia com a prevenção e o enfrentamento às drogas. Segundo ele, a mobilização das escolas, instituições públicas e da sociedade civil amplia o alcance das políticas públicas e fortalece as ações de conscientização junto à população.

Considerada um importante instrumento de mobilização social e articulação interinstitucional, a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas promove a integração de esforços voltados à valorização da vida e à construção de ambientes mais saudáveis e seguros. A programação reafirma que a prevenção continua sendo o melhor caminho para reduzir os impactos das drogas e fortalecer a cidadania em Rondônia.