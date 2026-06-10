Semana do Meio Ambiente distribui mais de mil mudas à população 

Por Sema

Publicada em 10/06/2026 às 11h06

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) distribuiu 1.050 mudas de árvores para a população de Porto Velho. A iniciativa fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente, alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

As entregas ocorreram durante pit stops educativos realizados no período da tarde em pontos estratégicos da capital. As ações aconteceram na Feira do Alphaville, na Feira do Conjunto Santo Antônio, na Praça do Mariana e foram encerradas no Espaço Alternativo.

Durante as atividades, além da entrega das mudas, a população recebeu orientações sobre a importância do plantio de árvores e materiais educativos da campanha de prevenção e combate às queimadas, reforçando a necessidade da preservação ambiental.

As mudas distribuídas eram de espécies frutíferas e nativas, consideradas apropriadas para o plantio em áreas urbanas. A ação reuniu moradores interessados em contribuir com a arborização da cidade, que ajuda a melhorar a qualidade do ar, reduz a sensação de calor e proporciona mais bem-estar à população.

Segundo o prefeito Léo Moraes, iniciativas como essa fortalecem a participação da população na construção de uma cidade mais sustentável e ambientalmente responsável. "Cada muda entregue representa uma oportunidade de tornar Porto Velho mais verde, agradável e preparada para o futuro. Nosso compromisso é incentivar ações que aproximem a população das questões ambientais e promovam qualidade de vida para todos".

De acordo com o secretário da Sema, Arthur Borin, a arborização urbana traz diversos benefícios para a qualidade de vida da população. "Árvores nas ruas e calçadas ajudam a diminuir a temperatura local, oferecem sombra, melhoram a umidade do ar e ainda embelezam a cidade. Plantar uma árvore é um ato de cuidado com o presente e com as próximas gerações."

Joana Aurélia, diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA), destacou que a proposta da Sema é que, a cada dia, um bairro seja contemplado com ações como essa, aproximando a comunidade das questões ambientais e incentivando atitudes sustentáveis. O objetivo é despertar a consciência de que pequenas ações realizadas hoje contribuem para um amanhã mais verde, equilibrado e saudável para todos.

A Sema reforça seu compromisso com a população em desenvolver ações contínuas de educação ambiental, incentivo à arborização e combate às queimadas.