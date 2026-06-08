Sem nenhum apoio público, Festival Cultural de Nazaré chega aos 60 anos e comunidade se mobiliza para manter viva uma das maiores tradições de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 08h20

Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, evento será realizado nos dias 17 e 18 de julho de 2026 e reúne manifestações culturais únicas, turismo comunitário e a força de uma comunidade que há seis décadas mantém viva sua própria história.

A comunidade de Nazaré, às margens do Rio Madeira, se prepara para celebrar um marco histórico. Nos dias 17 e 18 de julho de 2026, o Festival Cultural de Nazaré completa 60 anos de existência, consolidando-se como uma das mais importantes e autênticas manifestações culturais de Rondônia.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, o festival reúne anualmente mais de duas mil pessoas entre moradores, visitantes de diversas cidades rondonienses, turistas de diferentes regiões do Brasil e comunidades ribeirinhas que encontram no evento um espaço de encontro, celebração e valorização das tradições amazônicas.

Mesmo diante de sua relevância histórica, cultural e turística, a celebração segue sem receber apoio da Prefeitura de Porto Velho, do Governo de Rondônia ou das secretarias ligadas à Cultura e ao Turismo. A organização buscou novamente apoio institucional para a edição comemorativa dos 60 anos, mas os pedidos não foram atendidos.

A situação chama atenção porque o festival preserva algumas das mais genuínas expressões culturais do estado. Entre elas está o projeto Minhas Raízes, que completa 21 anos de atuação em 2026 e é considerado uma iniciativa única no Brasil, além da Velha Guarda da Música, do Boi Curumim e de diversas outras manifestações que mantêm viva a identidade cultural das populações ribeirinhas da Amazônia.

Entre os destaques da programação está justamente o grupo Minhas Raízes, criado dentro da própria comunidade e que se tornou referência na preservação da cultura ribeirinha amazônica. Ao longo de mais de duas décadas, o projeto vem fortalecendo a memória local por meio da pesquisa, da formação cultural e das apresentações artísticas inspiradas nos saberes e modos de vida tradicionais de Nazaré.

Além do valor cultural, o Festival Cultural de Nazaré movimenta diferentes segmentos da economia e do turismo regional. Durante sua realização, a comunidade recebe visitantes atraídos pela gastronomia tradicional, pelo turismo ecológico, pelas experiências comunitárias e pelo contato com manifestações culturais que resistem ao tempo graças ao esforço dos próprios moradores.

A realização do evento é coordenada pelo Instituto Minhas Raízes, organização comunitária liderada pela família Nunes, descendente de Manoel Maciel Nunes, idealizador do festival há seis décadas. Desde sua criação, a festa é construída pela própria comunidade, que mantém viva a tradição mesmo diante da ausência de investimentos públicos.

Neste ano, diante da falta de recursos, artistas, brincantes, voluntários e apoiadores decidiram mais uma vez unir forças para garantir que a data não passe em branco. A mobilização busca arrecadar recursos financeiros para a compra de materiais que serão utilizados em pequenos bingos comunitários realizados durante os ensaios das danças e encontros preparatórios na arena cultural. A renda dessas ações ajudará a custear despesas básicas da programação comemorativa.

"A festa é humilde, simples, mas cheia de amor e essência. Fazemos tudo com alegria e gratidão", afirma Thaís Passos, uma das produtoras do festival.

Para Tullio Nunes, também integrante da organização, a continuidade do evento representa um compromisso assumido com a memória e a identidade do povo de Nazaré.

"Temos uma missão que está longe dos interesses políticos e eleitoreiros de pessoas que poderiam contribuir. Assim seguiremos. O Festival Cultural de Nazaré nasceu da comunidade, permanece pela comunidade e continuará existindo graças às pessoas que entendem a importância de preservar nossa história e nossas raízes."

Ao completar 60 anos, o Festival Cultural de Nazaré reafirma seu papel como símbolo de resistência cultural na Amazônia. Mais do que uma festa, o evento representa a memória de gerações, a valorização dos saberes tradicionais e a força de uma comunidade que nunca deixou sua cultura depender exclusivamente de promessas ou governos.

Enquanto o apoio oficial não chega, Nazaré segue fazendo o que sempre fez: unindo pessoas, preservando tradições e mostrando que a maior riqueza de Rondônia está em seu povo, em sua cultura e em sua capacidade de manter viva uma história construída coletivamente há seis décadas.

SERVIÇO

Festival Cultural de Nazaré – 60 anos

17 e 18 de julho de 2026

Comunidade de Nazaré – Distrito de Porto Velho (RO)

Público estimado: mais de 2 mil pessoas

Atrações culturais: Minhas Raízes (21 anos), Velha Guarda da Música, Boi Curumim e diversas manifestações tradicionais da cultura rondoniense

Como contribuir: interessados podem entrar em contato pelas páginas oficiais no Instagram do Instituto Minhas Raízes e do Nazaré Festival para obter informações sobre formas de apoio e doação.

"Há 60 anos, a comunidade de Nazaré mostra que a cultura não sobrevive apenas por reconhecimento oficial, mas pela dedicação de quem faz dela um modo de vida."