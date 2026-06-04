Sebrae e Prefeitura de Porto Velho alinham estratégias para fortalecer o Cidade Empreendedora

Por sebrae

Publicada em 04/06/2026 às 09h00

Representantes do Sebrae em Rondônia e da Prefeitura de Porto Velho participaram, na manhã desta quarta-feira (3), de uma reunião de alinhamento para fortalecer a parceria entre as instituições e avançar na execução das ações do programa Cidade Empreendedora no município.

O encontro reuniu o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, o diretor-superintendente, José Alberto Anísio, e o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, além de equipes técnicas das duas instituições.

A reunião teve como foco o alinhamento das ações que integram o programa Cidade Empreendedora, iniciativa que busca promover o desenvolvimento econômico local por meio de soluções voltadas à melhoria do ambiente de negócios e ao fortalecimento dos pequenos empreendimentos. Entre os eixos discutidos estiveram compras públicas, Prefeitura Empreendedora, educação empreendedora, desburocratização de processos e incentivo ao empreendedorismo.

Durante o encontro, foram debatidas estratégias para ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras governamentais, fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e integrar ações capazes de gerar mais oportunidades para empreendedores do município.

A parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Porto Velho tem como objetivo contribuir para a construção de uma cidade mais competitiva, inovadora e preparada para impulsionar o crescimento sustentável dos pequenos negócios, reconhecidos como importantes agentes de geração de emprego, renda e desenvolvimento.

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae que atua em conjunto com as administrações municipais para fortalecer a gestão pública e criar condições favoráveis ao empreendedorismo, promovendo impactos positivos na economia local e na qualidade de vida da população.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)