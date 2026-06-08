SAÚDE PÚBLICA - Gestão de Léo Moraes transforma cenário da saúde pública de Porto Velho

Por Redação

Publicada em 08/06/2026 às 09h00

Há pouco mais de um ano, a saúde pública municipal de Porto Velho foi classificada pelo Ministério da Saúde como estando em situação crítica após uma força-tarefa realizada nas unidades geridas pela Prefeitura.

À época, a realidade encontrada era marcada por superlotação, demora nos atendimentos, falta de profissionais e escassez de insumos, desde então, o prefeito Léo Moraes colocou em prática uma série de medidas voltadas para a reestruturação do sistema municipal de saúde.

Em sua estratégia, ele promoveu um choque de gestão, com acompanhamento mais próximo da realidade de cada unidade e investimentos em áreas consideradas prioritárias.

Nestas ações executadas estão a reforma da UPA Leste, a ampliação dos serviços de saúde nos distritos, a modernização dos sistemas de cadastro e atendimento, o fortalecimento dos atendimentos especializados e a aquisição da estrutura que abrigará o futuro Hospital Municipal de Porto Velho.

Os reflexos desse trabalho puderam ser observados neste fim de semana, durante a madrugada de sexta-feira (5) para sábado (6), e ao longo dos atendimentos realizados nas principais unidades municipais, o cenário registrado foi de tranquilidade, sem grandes filas e com fluxo considerado rápido para os pacientes que procuraram assistência.

A situação contrasta com a realidade vivida anteriormente, quando eram frequentes os registros de demora, superlotação e dificuldades no atendimento.

“Sabemos da dificuldade do nosso trabalho, porém, desde o primeiro dia em que tomamos conhecimento da situação da saúde em Porto Velho, estamos arduamente trabalhando para colocar um ponto final nessa realidade inaceitável. Hoje já temos uma série de ações executadas tanto na área urbana quanto nos distritos do município, e a grande entrega deste ano será a estrutura que abrigará o Hospital Municipal”, afirmou Léo Moraes.

O resultado observado neste fim de semana é apontado pela gestão municipal como um dos sinais mais claros dos avanços obtidos até agora, dentro de um processo de reestruturação que segue em andamento e que tem como principal objetivo garantir mais eficiência, rapidez e qualidade no atendimento à população porto-velhense.