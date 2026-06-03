Rondônia terá pontos facultativos nos dias 4 e 5 de junho e manterá serviços essenciais durante o período

Por Jackson Vicente

Publicada em 03/06/2026 às 09h28

Os órgãos da administração pública do governo de Rondônia terão ponto facultativo nos dias 4 e 5 de junho, em decorrência das celebrações de Corpus Christi, conforme previsto no Decreto nº 31.210, que estabelece o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026 do Poder Executivo estadual. Mesmo diante a suspensão do expediente das repartições, os serviços considerados essenciais serão mantidos para garantir o atendimento à população.

De acordo com o decreto, áreas estratégicas do governo do estado continuarão funcionando por meio de escalas de plantão e equipes de serviço. Entre os atendimentos preservados estão os serviços de saúde, segurança pública, defesa civil e demais atividades indispensáveis ao bem-estar e à assistência da população.

A medida integra o calendário oficial do Poder Executivo estadual, que organiza o funcionamento dos órgãos públicos ao longo do ano, conciliando feriados e datas comemorativas estabelecidas. O expediente administrativo nos demais órgãos e entidades estaduais será retomado normalmente na segunda-feira (8), em seus horários habituais.