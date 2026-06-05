Rondônia é destaque em evento nacional ao apresentar uso do Programa Sentinela no enfrentamento às queimadas

Por Aline Rodrigues

Publicada em 05/06/2026 às 12h02

O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) integrou, nos dias 2 e 3 de junho de 2026, o evento GovTech Summit, realizado em Porto Alegre (RS). Considerado o maior evento do país voltado à transformação digital no setor público, o encontro reuniu lideranças e especialistas do ecossistema de inovação para debater soluções tecnológicas aplicadas à gestão governamental.

Representando Rondônia, o superintendente da Setic, Delner Freire, integrou o painel “Cidades sob pressão: tecnologia e governança diante da crise climática”, que reuniu experiências de diferentes regiões do país no enfrentamento de eventos climáticos extremos. O debate reuniu experiências de diferentes regiões do país, destacando desde a resposta às enchentes históricas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2024 até as ações de monitoramento e combate às queimadas desenvolvidas em Rondônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do uso da tecnologia como aliada na proteção ambiental e na modernização da gestão pública. “Rondônia tem investido em soluções inteligentes para enfrentar desafios históricos. O uso da tecnologia tem sido fundamental para garantir respostas mais rápidas, eficientes e salvar vidas, além de preservar o meio ambiente”, pontuou.

PROGRAMA SENTINELA

Durante o painel, o superintendente Delner Freire apresentou o Programa Sentinela, solução tecnológica desenvolvida pelo governo de Rondônia para apoiar o monitoramento e o combate às queimadas e incêndios florestais.

A ferramenta utiliza dados de satélites para identificar focos de calor em tempo real e enviar alertas automáticos às equipes responsáveis, contribuindo para respostas mais rápidas e eficientes nas ocorrências ambientais.

Painel “Cidades sob pressão: tecnologia e governança diante da crise climática”

O Programa Sentinela funciona com base em três pilares principais:

Sala de Situação

Alertas automáticos via Telegram

Smoke 360

A ferramenta foi um dos fatores que contribuíram para que o estado alcançasse destaque nacional na redução de focos de calor em 2025, registrando uma queda superior a 90%. O resultado é fruto do uso integrado de tecnologia, dados e atuação coordenada das equipes em campo.

Para o superintendente da Setic, Delner Freire, a experiência de Rondônia demonstra que a tecnologia pode ser uma importante aliada na adaptação às mudanças climáticas. “O uso de inteligência geoespacial vai muito além do combate às queimadas. Essa mesma tecnologia já se mostra capaz de apoiar ações preventivas em outros desastres naturais, como enchentes, secas extremas e tempestades”, afirmou.

O painel reforçou a importância da cooperação entre estados e do compartilhamento de experiências para enfrentar desafios cada vez mais frequentes relacionados às mudanças climáticas, utilizando dados, inovação e tecnologia para proteger vidas e apoiar a tomada de decisões no setor público.