Rolim de Moura avança na garantia dos direitos da pessoas com deficiência

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 14h43

Na segunda-feira, dia 1º, a Câmara Municipal de Rolim de Moura sediou uma reunião de grande relevância para o fortalecimento das políticas públicas, voltadas as pessoas com deficiência. O encontro teve como pauta principal, a implementação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, um importante instrumento de participação social e garantia de direitos. Durante a reunião, foi criada uma comissão composta por três membros, que ficará responsável por acompanhar toda a tramitação do processo de criação do conselho. Também foi anunciada a publicação de um edital, que irá estabelecer as regras para composição do órgão, definindo quem poderá se candidatar, bem como a quantidade de representantes do poder público e da sociedade civil.

O que inicialmente seria uma reunião técnica ganhou proporções maiores, tornando-se um espaço de diálogo amplo e esclarecedor. Na ocasião, diversas dúvidas dos participantes foram sanadas, especialmente no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, à função do conselho e à sua importância como elo entre a sociedade e o poder público. Além de autoridades locais, o evento contou com a presença do ativista Jailton Delogo, que se deslocou da capital para contribuir com o debate. Durante sua participação, respondeu a questionamentos do público, abordando temas como os direitos da pessoa com deficiência, o papel do conselho e sua atuação na promoção de políticas inclusivas.

Em sua fala, Jailton Delogo agradeceu os vereadores e a administração municipal, representada pelo prefeito Aldo Júlio, pelo apoio à iniciativa, bem como a secretária de Assistência Social, Sandra Miranda dos Santos, pelo empenho na viabilização do conselho. Também expressou gratidão ao Tribunal de Contas, instituição onde atua, por possibilitar sua presença no evento. Em um momento de forte emoção, destacou estar com o "coração cheio" e reforçou que cada conquista da pessoa com deficiência também é uma vitória pessoal.

Ele que é deficiente visual desde o nascimento, fez um apelo para que a sociedade se una em prol do conselho e trabalhe com dedicação para garantir avanços concretos no município. Em paralelo, o prefeito Aldo Júlio, em entrevista a um podcast local, reafirmou seu compromisso com a acessibilidade. Segundo ele, a ideia de criação do conselho surgiu após diálogo com o Dr. Jailton Delogo, e reflete o desejo da gestão em atender de forma mais eficiente as demandas do PCD.

O gestor destacou ainda que as futuras obras do município já estão sendo planejadas com foco na inclusão, contemplando a construção de calçadas com piso tátil, rampas de acesso e outras medidas que visam melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Com essas iniciativas, Rolim de Moura dá passos importantes rumo a uma cidade mais inclusiva, reforçando o compromisso de se tornar um espaço acessível e justo para todos.