RO-257 recebe manutenção asfáltica do governo de RO e reforça mobilidade na região do Vale do Jamari

Por Antonia Lima

Publicada em 08/06/2026 às 11h10

Com o objetivo de garantir mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade, o governo de Rondônia está executando, em 108 quilômetros de extensão da RO-257, serviços de manutenção asfáltica. A via é um importante corredor viário que liga o município de Ariquemes ao distrito do 5º BEC, beneficiando diretamente a população da região do Vale do Jamari.

A manutenção da Rodovia-257, é realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da Usina de Asfalto de Ariquemes, e integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo governo de Rondônia para fortalecer a infraestrutura viária estadual, assegurando melhores condições de transporte, promovendo o desenvolvimento regional e ampliando a qualidade de vida da população que utiliza diariamente as rodovias do estado.

Serviços são executados em 108 quilômetros de extensão da RO-257

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é essencial para garantir a mobilidade da população e fortalecer a economia do estado. “A RO-257 desempenha um papel estratégico para o desenvolvimento do Vale do Jamari, e os serviços contribuem para mais segurança e melhores condições de deslocamento para todos”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, enfatizou a importância da intervenção para a conservação da infraestrutura viária. “A intervenção na RO-257 é uma ação importante para garantir a conservação da rodovia e a segurança dos usuários. Os serviços estão sendo executados de forma planejada para atender às necessidades da região e assegurar melhores condições de trafegabilidade ao longo da via.”

Segundo o responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, “estamos atuando com equipes e equipamentos preparados para atender a demanda da RO-257, realizando os serviços nos pontos que necessitam de intervenção. O trabalho é executado de forma estratégica para garantir maior eficiência na aplicação do asfalto e contribuir para a durabilidade do pavimento”, afirmou.