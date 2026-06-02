Rede de saúde recebe 109 novos servidores para ampliar atendimento em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 02/06/2026 às 16h23

A manhã desta terça-feira (2) foi marcada pela posse de 109 novos servidores da saúde municipal de Porto Velho. A solenidade aconteceu no Teatro Banzeiros e reuniu autoridades, gestores e profissionais que passam a integrar a rede pública de atendimento da capital.

Entre os nomeados estão técnicos de enfermagem, radiologistas, biomédicos e outros profissionais que irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde da capital e dos distritos. Com a nova convocação, a atual gestão alcança a marca de aproximadamente 700 servidores contratados exclusivamente para a área da saúde em um ano e meio.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, os novos servidores serão distribuídos conforme a necessidade da rede.

“São técnicos, radiologistas e diversos outros profissionais que hoje passam a integrar o quadro efetivo do município. Eles serão destinados à rede de urgência e emergência, à atenção básica e também aos distritos de Porto Velho”.

Entre os empossados está a técnica de enfermagem Maiara Serra, que, apesar de atuar na área da saúde há mais de dez anos, assume pela primeira vez um cargo público.

“É a primeira vez que vou trabalhar na área emergencial. Estou muito feliz por finalmente assinar esse contrato. Desde que fui convocada, estou ansiosa para começar”.

O secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo, ressaltou que a posse é resultado de um planejamento iniciado ainda em 2025 para suprir o déficit de profissionais na rede municipal.

“Esse trabalho começou por determinação do prefeito Léo Moraes, que identificou a necessidade de ampliar o quadro de servidores para fortalecer o atendimento tanto na capital quanto nos distritos”.

Presente na cerimônia, o prefeito Léo Moraes falou sobre a responsabilidade assumida pelos novos servidores e destacou os investimentos realizados pela gestão na área da saúde.

“Cada servidor que toma posse hoje assume a missão de atender a população com dedicação e compromisso. Este é mais um avanço em direção a uma saúde mais humanizada e digna. Em pouco tempo, promovemos reformas e inaugurações de unidades de saúde, além da aquisição do Hospital Municipal”.

Após a posse, os novos servidores serão encaminhados às unidades de saúde de acordo com a demanda existente em cada local.

Imagens: Hellon Luiz