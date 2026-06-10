Programa Rondônia Cidadã chega à região do Cone Sul, com edição em Cabixi

Por Camila Rodrigues

Publicada em 10/06/2026 às 15h40

Documentos, orientações, serviços de saúde e assistência social estarão ao alcance da população de Cabixi durante mais uma edição do Rondônia Cidadã. Nos dias 13 e 14 de junho, o programa promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) transformará o município da região do Cone Sul em um grande ponto de acesso à cidadania, reunindo diversos atendimentos gratuitos em um só lugar.

A edição mais recente foi realizada nos dias 16 e 17 de maio, em Teixeirópolis, onde foram registrados 2.336 atendimentos. Entre os beneficiários esteve a moradora Maria Helena Florindo, que destacou a qualidade dos serviços oferecidos. “Fui muito bem atendida aqui. Passei na fisioterapeuta, fiz minha conta no GOV.BR e meus documentos. É uma ação maravilhosa”, relatou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou a importância do programa para as famílias rondonienses. “O Rondônia Cidadã é uma iniciativa que transforma vidas ao garantir que os serviços públicos cheguem diretamente à população, especialmente às pessoas que enfrentam dificuldades de acesso. Temos trabalhado para continuar ampliando esse alcance e promovendo mais dignidade e cidadania para os rondonienses.”

Emissão de documentos, orientações de saúde e atividades de lazer são alguns dos serviços ofertados pelo programa

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o principal objetivo é aproximar o governo do estado da população, levando serviços essenciais e promovendo inclusão social. “Seguimos trabalhando para garantir que os cidadãos de todas as regiões tenham acesso aos seus direitos e a um atendimento de qualidade”, salientou.

ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Com mais uma edição confirmada, o governo de Rondônia fortalece a promoção da cidadania e a ampliação do acesso aos serviços públicos, beneficiando milhares de famílias em todo o estado.

PRÓXIMA PARADA

Local: EEEFM José de Anchieta (Avenida Guarani, nº 4.125, Bairro Centro)

Sábado: 13/6, das 8h às 16h

Domingo: 14/6, das 8h às 12h