PREVISÃO DO TEMPO: Tocantins, Rondônia e Acre com céu aberto e sol forte

A Região Norte terá uma quinta-feira (4) marcada por contrastes no clima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Em Roraima, Amapá, norte do Pará e do Amazonas, a previsão é de pancadas frequentes de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas ao longo do dia. Já em Tocantins, Rondônia e Acre, o cenário é de céu aberto, sol forte e baixa umidade relativa do ar, com calor mais intenso durante a tarde e ausência de chuva significativa.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 35°C em Tocantins.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
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