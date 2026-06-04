PREVISÃO DO TEMPO: Tocantins, Rondônia e Acre com céu aberto e sol forte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 04/06/2026 às 08h30

A Região Norte terá uma quinta-feira (4) marcada por contrastes no clima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Em Roraima, Amapá, norte do Pará e do Amazonas, a previsão é de pancadas frequentes de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas ao longo do dia. Já em Tocantins, Rondônia e Acre, o cenário é de céu aberto, sol forte e baixa umidade relativa do ar, com calor mais intenso durante a tarde e ausência de chuva significativa.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 35°C em Tocantins.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).