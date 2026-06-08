Premiação de R$ 45 mil promete acirrar disputa entre quadrilhas juninas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 08/06/2026 às 16h02

Intrínsecas à cultura e à memória afetiva dos porto-velhenses, as quadrilhas juninas se transformaram em verdadeiros espetáculos folclóricos, reunindo dezenas de integrantes e equipes que dedicam praticamente o ano inteiro aos ensaios, reuniões e confecção de figurinos, alegorias e adereços.

Em 2026, esses grupos terão um palco especial para apresentar todo o resultado desse trabalho. As apresentações acontecerão de forma inédita no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, durante o Arraial Bera 2026, programado para ocorrer entre os dias 25 e 28 de junho.

Além de celebrar a tradição junina, o evento contará com uma competição que promete elevar ainda mais o nível das apresentações. A Prefeitura de Porto Velho irá distribuir R$ 45 mil em premiação para as três melhores quadrilhas da categoria adulta, incentivando a criatividade, a organização e a qualidade dos espetáculos.

O grupo campeão receberá R$ 20 mil. O segundo colocado será premiado com R$ 15 mil, enquanto o terceiro lugar ficará com R$ 10 mil.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a premiação representa apenas parte do apoio oferecido pela administração municipal às agremiações juninas, que recebem suporte para garantir apresentações cada vez mais grandiosas.

“Estão todos convidados para prestigiar esse evento que valoriza muito a nossa história. As quadrilhas juninas irão abrilhantar a nossa festa, que contará com toda a estrutura para receber as famílias porto-velhenses em uma programação repleta de cultura, tradição e diversão”, destacou o prefeito.

A expectativa é que milhares de pessoas passem pelo Complexo Madeira-Mamoré durante os quatro dias de evento. Com o incentivo financeiro e a valorização da cultura popular, o Arraial Bera promete consolidar-se como um dos maiores eventos juninos já realizados na capital rondoniense, reunindo beleza, emoção e a riqueza das tradições que fazem parte da identidade de Porto Velho.