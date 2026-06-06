Prefeitura realiza ação de conscientização sobre coleta seletiva no bairro Orleans

Por Assessoria

Publicada em 06/06/2026 às 08h48

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio – Semeagro, realizou na última quarta-feira (03), uma ação de conscientização sobre coleta seletiva no bairro Orleans. A atividade contou com a parceria do IFRO Campus Jaru, da Escola Família Agrícola Dom Antônio Possamai e da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná – Coocamarji.

A mobilização reuniu mais de 200 alunos das instituições parceiras, além de técnicos da Semeagro e cooperados da Coocamarji, que percorreram as ruas do bairro realizando visitas domiciliares. Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos com orientações sobre a separação correta dos resíduos recicláveis e sacolas apropriadas para auxiliar os moradores na coleta seletiva.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Cleverson Barbosa, o contato direto com a comunidade é essencial para aumentar a conscientização ambiental e incentivar a mudança de hábitos. “É muito importante que a população aprenda a separar corretamente os materiais recicláveis e também conheça os dias em que o caminhão da coleta seletiva passa pelo bairro. Por isso, reforçamos essas orientações de forma próxima, de porta em porta”, destacou.