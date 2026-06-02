Pré-Marcha para Jesus reúne esporte, louvor e integração comunitária 

Por Helem Paiva

Publicada em 02/06/2026 às 16h32

A Prefeitura de Porto Velho apoia a realização da primeira edição da Pré-Marcha para Jesus, que acontece nesta quarta-feira (4), a partir das 16h, na rampa do Espaço Alternativo. A iniciativa reúne atividades esportivas, momentos de louvor, oração e integração comunitária, em preparação para a Marcha para Jesus 2026, marcada para o dia 4 de julho.

Promovido por lideranças cristãs da capital, o evento tem como objetivo fortalecer a comunhão entre as igrejas, incentivar a participação das famílias e ampliar a mobilização para uma das maiores manifestações públicas de fé da região Norte.

A programação terá início às 16h com a concentração dos participantes. Às 16h40 será realizada uma corrida com percurso aproximado de quatro quilômetros pelas imediações do Espaço Alternativo, promovendo saúde, convivência e integração entre os participantes.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), que atuam no suporte logístico e operacional da programação.

Após a atividade esportiva, a programação segue com um culto ao ar livre, previsto para iniciar às 18h. O público acompanhará apresentações musicais de ministérios cristãos da cidade, além de momentos de oração, reflexão e manifestações artísticas.

Entre as atrações confirmadas estão a Banda da Igreja Batista do Bosque, Banda da Comunidade Internacional da Paz (CIP), Banda da Igreja do Evangelho Quadrangular e Banda da Igreja do Porto. Também estão previstas apresentações da equipe de dança da Marcha para Jesus.

Para o prefeito Léo Moraes, o apoio à iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com ações que promovam integração social, respeito à diversidade religiosa e fortalecimento dos valores comunitários.

“Porto Velho é uma cidade marcada pela convivência, pelo respeito e pela participação das famílias em eventos que fortalecem a cidadania e os laços comunitários. A Marcha para Jesus já faz parte da nossa história e a Pré-Marcha chega para ampliar esse movimento de fé, união e celebração que mobiliza milhares de pessoas todos os anos”, destacou o prefeito.

O presidente da Funcultural, Vanderlei Lima, ressaltou a importância cultural e social do evento para o município.

“A Marcha para Jesus é uma manifestação consolidada em Porto Velho e integra o calendário de grandes eventos da cidade. A Pré-Marcha fortalece essa tradição e amplia os espaços de participação popular, promovendo integração, cultura e valorização da fé”.

Marcha para Jesus 2026

Realizada em Porto Velho desde 1993, a Marcha para Jesus se consolidou como uma das maiores manifestações cristãs da região. A edição de 2026 acontecerá no dia 4 de julho, com percurso previsto a partir da região das Três Caixas D’Água, reunindo caravanas, igrejas e milhares de participantes em uma grande celebração pública de fé.

Serviço

Evento: Pré-Marcha para Jesus

Data: 4 de junho

Local: Rampa do Espaço Alternativo

Concentração: 16h

Corrida: 16h40

Culto: 18h