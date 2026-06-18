Por PC/RO

Publicada em 18/06/2026 às 09h00

Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Seringueiras, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé, realizou a Operação Infância Protegida. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de crimes de exploração sexual contra adolescentes.

A investigação teve início após uma denúncia anônima apontar possíveis situações de violência e exploração envolvendo duas adolescentes. A partir das informações recebidas, os policiais iniciaram diligências para apurar os fatos e reunir elementos que auxiliem no esclarecimento do caso.

Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Durante a operação, foram recolhidos materiais que poderão contribuir para a continuidade das apurações.

As investigações seguem em andamento para esclarecer completamente os fatos e identificar todos os envolvidos.

A Polícia Civil reforça que a participação da população é fundamental no combate aos crimes que atingem crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa.

Contato para denúncias:

Disque-Denúncia: 197

WhatsApp: (69) 3216-8940