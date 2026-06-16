PM recupera motocicleta furtada após perseguição e apreende dois adolescentes

Por Rondonianews.com

Publicada em 16/06/2026 às 08h50

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na apreensão de dois adolescentes na tarde desta segunda-feira (15), em Rolim de Moura.

De acordo com informações na tarde desta segunda feira (15), , a guarnição da Policia Militar recebeu uma informação de que uma motocicleta Honda NXR Bros, havia sido furtada no município de Novo Horizonte do Oeste. Inicialmente, a informação recebida era de que o crime seria um roubo e que dois suspeitos estariam fugindo em direção a Rolim de Moura.

Com apoio do Núcleo de Inteligência (NI), as equipes passaram a monitorar o deslocamento dos suspeitos e realizar diligências pela cidade. Após diversas informações sobre o trajeto percorrido, os policiais localizaram a motocicleta transitando pela Avenida 7 de Setembro.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir em alta velocidade, dando início a um acompanhamento tático pelas ruas da cidade.

O cerco policial foi realizado no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Tocantins, onde a motocicleta acabou sendo interceptada. Durante a tentativa de fuga, o condutor, identificado pelas iniciais F. R. C., colidiu contra uma viatura da Polícia Militar e, em seguida, contra outra viatura que participava da operação, provocando danos nos veículos oficiais.

Após a colisão, os dois adolescentes caíram ao solo e foram imediatamente contidos pelos policiais. Nenhum militar ficou ferido durante a ação.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com F. R. C. três munições calibre .22 intactas, um soco-inglês e dois capacetes, materiais que foram apreendidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Posteriormente, a Polícia Militar confirmou junto ao 10º Batalhão, em Novo Horizonte do Oeste, que a ocorrência tratava-se de um furto de veículo, e não de roubo, conforme havia sido informado inicialmente.

Os adolescentes, identificados pelas iniciais F. R. C. e V. G., sofreram apenas escoriações leves em decorrência da queda da motocicleta e foram encaminhados à UNISP, acompanhados por seus responsáveis legais, para a adoção das medidas cabíveis.

A motocicleta furtada foi recuperada e apresentada na unidade policial, permanecendo à disposição da autoridade competente para posterior restituição ao proprietário.